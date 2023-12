Geht es endlich los, Clearfield?

Die Clearfield-Aktie wird von Analysten derzeit mit "Gut" bewertet. Dieses Rating basiert auf 5 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen innerhalb der letzten zwölf Monate. Es gibt keine aktuellen Analysten-Updates zu Clearfield aus dem letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 102,4 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 245,25 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier.

Im Vergleich zur "Kommunikationsausrüstung"-Branche verzeichnete Clearfield in den letzten 12 Monaten eine Performance von -75,24 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -4,96 Prozent fielen. Dies bedeutet eine Underperformance von -70,28 Prozent für Clearfield. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -0,91 Prozent, und Clearfield verzeichnete eine Unterperformance von 74,33 Prozent im Vergleich. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist Clearfield derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11598.76%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tages-Durchschnitt der Clearfield-Aktie bei 37,35 USD liegt, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 29,66 USD liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 26,08 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Clearfield auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Neutral"-Rating.