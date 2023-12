Geht es endlich los, Citizen Holdings?

Weitere Suchergebnisse zu "Citizen":

Die Anlegerstimmung bezüglich Citizen Watch war in den letzten Tagen neutral, wie aus Diskussionen in sozialen Medien hervorgeht. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Citizen Watch daher eine "Neutral"-Einschätzung. Die Redaktion bewertet die Anlegerstimmung insgesamt ebenfalls als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz blieben unverändert, was zu einer Bewertung der Aktie als "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Citizen Watch aktuell bei 856 JPY verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 822 JPY aus dem Handel ging und einen Abstand von -3,97 Prozent zum GD200 aufweist, erhält die Aktie die Einstufung "Neutral". Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage weist die Aktie jedoch ein "Schlecht"-Signal auf, da der GD50 ein Niveau von 871,22 JPY angenommen hat.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass Citizen Watch weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 führen zu einer Bewertung des Wertpapiers als "Neutral".

Zusammenfassend erhält das Citizen Watch-Wertpapier daher insgesamt eine "Neutral"-Rating auf Basis der Anlegerstimmung, des Sentiments in sozialen Medien, der technischen Analyse und des Relative-Stärke-Index.