Geht es endlich los, Cisco?

Die technische Analyse der Cisco-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie derzeit bei 51,37 USD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral", da der Aktienkurs bei 52,14 USD liegt, was einem Abstand von +1,5 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 49,8 USD, was einer Differenz von +4,7 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Cisco-Aktie ist größtenteils negativ, wie aus der Analyse von sozialen Plattformen hervorgeht. In den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen rund um Cisco diskutiert, was zu einer Einstufung als "Schlecht" in dieser Betrachtung führt. Allerdings ergibt die Analyse von Handelssignalen eine "Gut" Bewertung, was zu einer Gesamteinstufung der Stimmung als "Neutral" führt.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Cisco als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,44, was insgesamt 68 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Kommunikationsausrüstung" (45,74). Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie von Cisco in den letzten 12 Monaten mit einer Rendite von 6,82 Prozent deutlich über dem Durchschnitt der "Kommunikationsausrüstung"-Branche liegt, die eine mittlere Rendite von -4,45 Prozent aufweist. Auch hier führt die gute Entwicklung zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

