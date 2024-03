Geht es endlich los, Ciena?

Die Ciena-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 50,93 USD gehandelt, was einem Rückgang um 5,44 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies wird kurzfristig als "Schlecht" eingestuft. Über die letzten 200 Tage betrachtet wird die Aktie jedoch als "Gut" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +9,6 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Im Bereich der fundamentalen Analyse wird die Ciena-Aktie als unterbewertet angesehen, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt bei 31,26, was insgesamt 59 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Kommunikationsausrüstung", der 76,52 beträgt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Ciena liegt bei 59,03 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 59,64 zeigt an, dass Ciena weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Ciena im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bereich der Kommunikationsausrüstung eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 11146,35 Prozentpunkte weniger ist als der üblicherweise im Mittel übliche Wert von 11146,35 %. Dies führt zu einer Einstufung von "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis negative Bewertung der Ciena-Aktie auf der Grundlage der technischen und fundamentalen Analyse sowie des Relative Strength Index und der Dividende.