Geht es endlich los, Chongqing Road, Bridge?

Der Aktienkurs von Chongqing Road & Bridge hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,17 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Verkehrsinfrastruktur-Branche im Durchschnitt um -10,55 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Chongqing Road & Bridge im Branchenvergleich um +4,38 Prozent besser abschneidet. Der Industrie-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -19,35 Prozent im letzten Jahr, und Chongqing Road & Bridge lag 13,17 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wird dem Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie verliehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen eine deutliche positive Veränderung bei Chongqing Road & Bridge festgestellt. Dies deutet darauf hin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven Themen hat. Da in diesem Punkt positive Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird dieses Kriterium mit "Gut" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte jedoch keine signifikante Veränderung festgestellt werden, weshalb eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt erhält Chongqing Road & Bridge daher für diese Stufe ein "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die Chongqing Road & Bridge-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating erhält. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 5,23 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 5,05 CNH liegt, was einer Abweichung von -3,44 Prozent entspricht. In Bezug auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt beträgt dieser 6 CNH, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darunter liegt und somit eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie ergibt. Insgesamt wird Chongqing Road & Bridge auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) für Chongqing Road & Bridge liegt bei 40,34, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der für 25 Tage gilt, beläuft sich auf 67,29, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein Rating von "Neutral" auf Basis des RSI.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Performance und das Sentiment in den kommenden Wochen entwickeln werden.