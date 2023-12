Geht es endlich los, Chiyoda?

Die Chiyoda-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 liegt bei 881,97 JPY, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 860 JPY liegt, was einer Abweichung von -2,49 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 837,92 JPY, was einer Abweichung von +2,64 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung als "Neutral".

Die Diskussionsintensität im Netz zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Anlegerdiskussionen in den sozialen Medien zeigen in den letzten zwei Wochen eine neutrale Tendenz, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Chiyoda-Aktie derzeit mit einem Wert von 29,17 überverkauft ist, was als "Gut" eingestuft wird. Auf Basis des RSI25 (relative Bewegung auf 25 Tage) ergibt sich ein Wert von 40, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Gut" bewertet.