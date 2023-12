Geht es endlich los, China and Transportation?

Die China And Transportation-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 0,01 HKD erreicht, was auch dem aktuellen Kurs entspricht. Dies bedeutet, dass die Aktie neutral bewertet wird, da der Abstand zum GD200 bei 0 Prozent liegt. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 0,01 HKD, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 50, während der RSI auf 25-Tage-Basis ebenfalls bei 50 liegt. Dadurch wird die China And Transportation-Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite der Aktie beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik der China And Transportation-Aktie eine "Neutral"-Bewertung von Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb unverändert. Daher wird die China And Transportation-Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet.