Geht es endlich los, China Union?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. China Union wird nun anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 57,14 Punkten, was bedeutet, dass die China Union-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 für China Union liegt bei 50,79, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält China Union insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Das Sentiment und Buzz rund um Aktien wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bestimmt. In Bezug auf China Union wurde die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität untersucht, die eine starke Aktivität zeigte, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für China Union weist eine Veränderung zum Positiven auf, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Anleger-Stimmung bei China Union in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, wie aus der Auswertung der Meinungen und Äußerungen der vergangenen beiden Wochen hervorgeht. In den Diskussionen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Aus der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der China Union-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 4 CNH lag. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 4,02 CNH (+0,5 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer "Neutral"-Bewertung für die China Union-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Insgesamt erhält die China Union-Aktie demnach eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der technischen Analyse.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre China Union-Analyse vom 21.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich China Union jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen China Union-Analyse.

China Union: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...