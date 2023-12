Geht es endlich los, China Three Gorgesew Energy?

Die Anleger-Stimmung bei China Three Gorges Renewables in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. Dies ergibt sich aus den Meinungen und Äußerungen der letzten zwei Wochen, die zur Gewinnung eines weiteren Bewertungsfaktors für die Aktie ausgewertet wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der China Three Gorges Renewables-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5,17 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs (4,47 CNH) weicht davon um -13,54 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 4,69 CNH, wobei der letzte Schlusskurs (-4,69 Prozent) nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die China Three Gorges Renewables-Aktie für die einfache Charttechnik also ein "Neutral"-Rating.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet liefert auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation wichtige Einblicke. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Entwicklung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für China Three Gorges Renewables.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 54,17 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält das China Three Gorges Renewables-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.