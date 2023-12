Geht es endlich los, China Merchants Port?

Die China Merchants Port wurde kürzlich bei einem Kurs von 10,14 HKD gehandelt, was etwa 0,9 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "neutral". Allerdings liegt der Kurs im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage bei -5,14 Prozent, was zu einer insgesamt "schlechten" Bewertung führt.

Die Analysten haben nicht nur Bilanzdaten, sondern auch die Stimmung in sozialen Medien berücksichtigt und festgestellt, dass die Kommentare zu China Merchants Port neutral waren. Die Nutzer haben in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen diskutiert, was dazu führt, dass die Aktie auch in dieser Hinsicht als "neutral" eingestuft wird.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im selben Sektor hat China Merchants Port im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,89 Prozent erzielt, was 7,06 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Verkehrsinfrastruktur" liegt die mittlere jährliche Rendite bei 5,48 Prozent, und China Merchants Port liegt um 0,59 Prozent darunter. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "gut" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für China Merchants Port liegt bei 28,57 Punkten, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und zu einer "guten" Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 48,44, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "neutralen" Einstufung führt. Insgesamt wird das China Merchants Port-Wertpapier in diesem Abschnitt als "gut" bewertet.