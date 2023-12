Geht es endlich los, China Everbright Bank?

Die China Everbright Bank-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 3,07 CNH, während der aktuelle Kurs bei 2,86 CNH liegt. Das ergibt eine Abweichung von -6,84 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so liegt der Wert bei 2,96 CNH, was nahe dem letzten Schlusskurs (-3,38 Prozent) liegt. Somit erhält die Aktie in diesem Fall ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die China Everbright Bank-Aktie liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (60,98) ergibt ein "Neutral"-Rating. In Summe führt die RSI-Bewertung ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating für China Everbright Bank.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite der China Everbright Bank-Aktie bei -1,14 Prozent, was mehr als 4 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Handelsbanken"-Branche liegt die mittlere Rendite bei -1,6 Prozent, wobei die China Everbright Bank mit 0,46 Prozent darüber liegt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen ergab außerdem 5 "Schlecht"-Signale, was zu einer entsprechenden Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Schlecht"-Einstufung.