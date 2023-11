Geht es endlich los, Check Point Software?

Check Point Software erhält gemischte Bewertungen: Nach Untersuchungen auf sozialen Plattformen haben Analysten festgestellt, dass die Stimmung rund um das Unternehmen überwiegend positiv ist. Nutzer haben in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen zu Check Point Software diskutiert. Insgesamt wird die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Allerdings schneidet das Unternehmen bei der Dividendenausschüttung schlechter ab. Die Dividendenrendite liegt bei 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,41 Prozentpunkten. Daher fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht" aus.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz verzeichnet das Unternehmen in den letzten Wochen eine negative Veränderung. Die Auswertung der sozialen Medien zeigt negative Auffälligkeiten, wodurch das Kriterium als "Schlecht" bewertet wird. Allerdings gibt es eine höhere Aufmerksamkeit und Diskussion über das Unternehmen, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammenfassend erhält Check Point Software in diesem Punkt also ein "Schlecht".

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 6 positive, 9 neutrale und 2 negative Bewertungen für die Aktien von Check Point Software abgegeben. Auf langfristiger Basis ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einstufung. Für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, bei denen es zu einer positiven, einer neutralen und keiner negativen Einstufung kommt. Dies führt auf kurze Sicht zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral". Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie von Check Point Software liegt bei 137,08 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 0,59 Prozent bedeutet. Daher wird die Einstufung als "Neutral" vergeben. Insgesamt ergibt sich aus den Bewertungen der Analysten eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Aktie von Check Point Software.