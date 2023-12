Geht es endlich los, Changshu Fengfan Power Equipment?

Der Aktienkurs von Changshu Fengfan Power Equipment verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,89 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche durchschnittlich um -1,07 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Changshu Fengfan Power Equipment im Branchenvergleich um -2,83 Prozent unterdurchschnittlich abschnitt. Der "Industrie"-Sektor zeigte eine mittlere Rendite von -0,69 Prozent im letzten Jahr, und Changshu Fengfan Power Equipment lag 3,2 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Um die aktuelle Position von Changshu Fengfan Power Equipment zu beurteilen, wurde der Relative Strength Index (RSI) herangezogen, ein Indikator aus der technischen Analyse. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 68,18 Punkten und weist darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -5,44 Prozent zum aktuellen Kurs aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Changshu Fengfan Power Equipment in den sozialen Medien und Diskussionsforen zeigt sich überwiegend positiv. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer überwiegend positiven Einschätzung führt. Allerdings zeigten sich auch 6 negative Signale, was zu einer insgesamt negativen Empfehlung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Anleger-Stimmung.