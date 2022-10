Geht es endlich los, Ceridian HCM?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Ceridian Hcm, die im Segment "Anwendungssoftware" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 13.10.2022, 12:44 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 55.24 USD.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Ceridian Hcm-Aktie hat einen Wert von 56,84. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (59,22). Auch hier ist Ceridian Hcm weder überkauft noch -verkauft (Wert: 59,22), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Ceridian Hcm.

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 11 Analystenbewertungen für die Ceridian Hcm-Aktie abgegeben. Davon waren 7 Bewertungen "Buy", 3 "Hold" und 1 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Ceridian Hcm-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Ceridian Hcm vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 80,3 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 44,22 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (55,68 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Ceridian Hcm somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 670,33. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Ceridian Hcm zahlt die Börse 670,33 Euro. Dies sind 379 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Software" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 139,99. Aus diesem Grund ist der Titel überbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Sell" eingestuft.