Geht es endlich los, Celyad?

Der belgische Biotech-Player Celyad Oncology erhält von Analysten eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit 0, was eine negative Differenz von -0 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt ausmacht.

Die Analyse des Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass das Wertpapier von Celyad Oncology derzeit überkauft ist. Sowohl der RSI7 (75,13 Punkte) als auch der RSI25 (78,2) deuten auf einen überkauften Zustand hin. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf Celyad Oncology in den letzten Tagen eher neutral, jedoch gab es in den letzten ein bis zwei Tagen vermehrt positive Gespräche über das Unternehmen. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" hat Celyad Oncology in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -44,04 Prozent erzielt, was mehr als 44 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt erhält Celyad Oncology in den Punkten Dividende, Relative-Stärke-Index, Anleger-Sentiment und Branchenvergleich Aktienkurs überwiegend neutrale bis schlechte Bewertungen.