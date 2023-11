Geht es endlich los, Cboe Global Markets?

Die Stimmung und das Interesse an Cboe Global Markets haben in den letzten Wochen deutlich abgenommen, wie aus unserer Analyse hervorgeht. In den sozialen Medien wurde eine verringerte Aktivität in Bezug auf diese Aktie festgestellt, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Aus diesem Grund erhält die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf Sentiment und Buzz.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 179,5 USD um +7,91 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, beläuft sich die Distanz zum gleitenden Durchschnitt auf +23,84 Prozent, was auch hier zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie derzeit bei 27,22 liegt und damit 46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für Kapitalmärkte von 50 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie erhält.

In Bezug auf die Dividende weist Cboe Global Markets derzeit eine Dividendenrendite von 1,36 Prozent auf, was einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 14,82 Prozent darstellt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich aus unserer Analyse eine gemischte Bewertung für Cboe Global Markets, wobei die technische und fundamentale Analyse positiv ausfällt, während das Sentiment und die Dividendenrendite negativ bewertet werden.