Geht es endlich los, Caravel Minerals?

Die Caravel Minerals-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,19 AUD verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,155 AUD, was einem Unterschied von -18,42 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,17 AUD zeigt mit einem Unterschied von -8,82 Prozent ein ähnliches Bild, wodurch die Aktie auch hier ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt wird die Caravel Minerals-Aktie somit charttechnisch als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für Caravel Minerals war in den letzten zwei Wochen neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Somit erhält die Aktie auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Caravel Minerals-Aktie einen RSI7-Wert von 44,44 und einen RSI25-Wert von 61,9, was jeweils zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ist somit "Neutral".

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien wurde für Caravel Minerals eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, wodurch das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.