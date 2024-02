Geht es endlich los, Capitol Federal?

Die Capitol Federal-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 5,8 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 5,94 USD, was einer Steigerung um 2,41 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 6,18 USD zeigt mit einem letzten Schlusskurs in der Nähe des gleitenden Durchschnitts (-3,88 Prozent), dass die Capitol Federal-Aktie ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite der Capitol Federal-Aktie beträgt in Bezug auf das aktuelle Kursniveau 7,82 Prozent und liegt somit 131,05 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Thrifts & Hypothekenfinanzierung, 138,87). Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Abhängig von der Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Capitol Federal wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum eine positive Entwicklung. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut" für das langfristige Stimmungsbild.

Die Anlegerstimmung bei Capitol Federal in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen zeigt, dass überwiegend positive Themen diskutiert wurden, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Anlegerstimmung.