Geht es endlich los, CF Industries?

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig verwendet, um festzustellen, ob ein Titel aktuell über- oder unterbewertet ist. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Cf Industries. Der 7-Tage-RSI liegt bei 69,56 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI von 53,88 zeigt keine Über- oder Unterbewertung an. Insgesamt wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Cf Industries bei 77,28 USD liegt, während der aktuelle Kurs 80,36 USD beträgt. Die Distanz zum GD200 beträgt daher +3,99 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der GD50 liegt bei 81,47 USD, was einem Abstand von -1,36 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Cf Industries-Aktie also als "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich konnte Cf Industries in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,3 Prozent erzielen. Im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die um durchschnittlich 36,56 Prozent gestiegen ist, ergibt sich eine Underperformance von -48,86 Prozent für Cf Industries. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine Durchschnittsrendite von 36,56 Prozent hatte, liegt Cf Industries mit einer Unterperformance von 48,86 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analystenbewertungen für die Cf Industries-Aktie ergaben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 6 "Gut", 2 "Neutral" und 1 "Schlecht". Die Analysten sind sich einig und haben auch in den jüngsten Berichten ein "Gut"-Rating vergeben. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 96,89 USD, was einem Potenzial von 20,57 Prozent entspricht. Insgesamt erhält Cf Industries daher ein "Gut"-Rating in diesem Punkt der Analyse.