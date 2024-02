Geht es endlich los, C3.ai?

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber C3ai eingestellt waren. Es gab insgesamt acht positive und fünf negative Tage, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen der letzten ein bis zwei Tage waren größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält C3ai daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der C3ai-Aktie derzeit bei 29,91 USD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 28,74 USD lag und somit einen Abstand von -3,91 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 27,71 USD, was einer Differenz von +3,72 Prozent und somit einem "Neutral"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Einschätzung des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Diskussionsintensität sich stark verändert, da eine erhöhte Aktivität zu beobachten ist. Daher ergibt sich eine "Gut"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Veränderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung aufgrund der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 6 Analystenbewertungen für die C3ai-Aktie abgegeben, wobei 1 Bewertung "Gut", 4 "Neutral" und 1 "Schlecht" war. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating für die C3ai-Aktie. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor, und das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 29,4 USD. Dies ergibt ein Aufwärtspotential von 2,3 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält C3ai somit ein "Neutral"-Rating basierend auf den Analysteneinschätzungen.