Geht es endlich los, British American Tobacco ADR?

Der Aktienkurs von British American Tobacco hat in den letzten 12 Monaten eine schlechte Performance gezeigt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite mit -13,69 Prozent mehr als 19 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch in der Tabakbranche liegt die Rendite mit -0,48 Prozent deutlich niedriger als der Durchschnitt von 13,21 Prozent.

Eine technische Analyse zeigt, dass der Durchschnittsschlusskurs der British American Tobacco-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 2763,91 GBP lag. Der letzte Schlusskurs am aktuellsten Handelstag liegt mit 2463 GBP um 10,89 Prozent darunter. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 2570,53 GBP liegt nahe am aktuellen Schlusskurs (-4,18 Prozent). Daher erhält die Aktie insgesamt eine neutrale Bewertung in der Charttechnik.

Die Dividendenrendite von British American Tobacco liegt aktuell bei 9,15 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 3,77 Prozent liegt. Die hohe Differenz von 5,38 Prozentpunkten führt zu einer guten Bewertung in Bezug auf die Dividende.

Die Stimmung in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Es gab keine klaren Richtungsausschläge in der Kommunikation. Allerdings wurde verstärkt negativ über British American Tobacco gesprochen. Dies führt zu einer neutralen Bewertung durch die Redaktion. Statistische Auswertungen zeigen jedoch, dass es in den letzten zwei Wochen mehr Kaufsignale als Verkaufssignale gab. Insgesamt wird das Anleger-Sentiment daher als neutral eingestuft.