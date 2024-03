Geht es endlich los, Block (ex Square)?

Die Aktie von Block wird von Analysten derzeit als "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 9 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Die kurzfristige Bewertung basierend auf den Studien des letzten Monats ergibt ebenfalls eine positive Einschätzung, mit 1 Analysten, die den Titel als Gut einstufen, 1 als Neutral und 0 als Schlecht. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 79,7 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 0,48 Prozent entspricht und somit eine "Neutral"-Empfehlung darstellt.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität deutlich abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von Block mit 8,24 Prozent mehr als 3 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "IT-Dienstleistungen"- Branche, die eine mittlere Rendite von 13,79 Prozent verzeichnet, liegt Block mit 5,56 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Block vor allem positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält Block insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Block (ex Square)-Analyse vom 21.03. liefert die Antwort:

