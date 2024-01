Geht es endlich los, Black Peony?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Black Peony als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Black Peony-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 36,11 und ein Wert für den RSI25 von 52,82, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Aktie von Black Peony wird sowohl durch harte Faktoren wie Bilanzdaten als auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung auf sozialen Plattformen beeinflusst. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare zu Black Peony auf den sozialen Medien neutral waren. Allerdings wurden in den vergangenen zwei Tagen hauptsächlich negative Themen von den Nutzern aufgegriffen, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt. Die Analyse von Handelssignalen ergab eine "Gut" Bewertung auf dieser Ebene, was zu dem Befund führt, dass Black Peony hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 5,78 CNH der Black Peony-Aktie gegenüber dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage um +0,7 Prozent abweicht, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -4,93 Prozent beträgt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") und der "Bauwesen"-Branche weist die Aktie von Black Peony eine Rendite von -15,93 Prozent bzw. 17,14 Prozent auf, was zu einem Rating als "Schlecht" in dieser Kategorie führt.