Geht es endlich los, Beijing Beida Jade Bird Universal Sci-Tech?

Die Aktie von Beijing Beida Jade Bird Universal Sci-tech wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft, da das KGV mit 0,66 insgesamt 98 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Software", der 31,44 beträgt. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im letzten Monat nicht signifikant höher oder niedriger als üblich, was zu einem "Neutral"-Rating für die Beijing Beida Jade Bird Universal Sci-tech-Aktie führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -26,98 Prozent erzielt, was 37,21 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Software" beträgt 3,95 Prozent, wobei Beijing Beida Jade Bird Universal Sci-tech aktuell 30,93 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Beijing Beida Jade Bird Universal Sci-tech daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung. Insgesamt wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Neutral"-Rating versehen.