Geht es endlich los, Bawag PSK?

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Bawag von überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend lässt sich daher feststellen, dass die Anleger-Stimmung auf neutraler Ebene liegt.

Die Redaktion hat zudem genau berechenbare Signale herausgefiltert und dabei 6 positive und 1 negative Signale gefunden. Aufgrund dieser Auswertung wird eine positive Empfehlung ausgesprochen. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Bawag-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 43,89 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs (48,7 EUR) weicht somit um +10,96 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als positiv bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit einem letzten Schlusskurs von 46,27 EUR über dem gleitenden Durchschnitt (+5,25 Prozent Abweichung). Somit erhält die Bawag-Aktie in der einfachen Charttechnik ein positives Rating.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei Bawag wurde langfristig eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Insgesamt ergibt sich somit ein positiver langfristiger Ausblick.

In Bezug auf die Dividendenpolitik beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Bawag aktuell 9, was eine positive Differenz von +3,45 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" darstellt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält Bawag eine positive Bewertung von den Analysten.