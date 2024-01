Geht es endlich los, Basler Kantonalbank?

Weitere Suchergebnisse zu "Basler":

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und Meinungsbildung in Bezug auf Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien sowie die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung können zu neuen Einschätzungen führen. Basler Kantonalbank hat eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion gemessen und bewertet das Signal als "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Basler Kantonalbank liegt bei 66,67, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 53, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Bewertung für diese Kategorie als "Neutral" vergeben.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Basler Kantonalbank-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 63,61 CHF. Der letzte Schlusskurs weicht um -0,64 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt eine ähnliche Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt. Somit erhält die Basler Kantonalbank-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral in Bezug auf die Basler Kantonalbank. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung in Bezug auf die Aktie der Basler Kantonalbank.