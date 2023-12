Geht es endlich los, Banco Santander?

Weitere Suchergebnisse zu "Banco Santander":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Banco Santander-Aktie zeigt einen Wert von 28 für die letzten 7 Tage, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 27,27 im überverkauften Bereich, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Rating für Banco Santander basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass die Banco Santander-Aktie derzeit mit einem Kurs von 3,94 EUR +8,54 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Aktie mit +13,87 Prozent ebenfalls im überdurchschnittlichen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Banco Santander beobachtet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung seitens der Redaktion führt. Obwohl die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie normal ist, wird die Intensität der negativen Stimmung berücksichtigt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

Die Auswertung der Kommentare in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger-Stimmung in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ war, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Die Untersuchung von exakt berechenbaren Signalen ergab ebenfalls 2 "Schlecht"-Signale, was die insgesamt negative Anleger-Stimmung bestätigt.

Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine eindeutige "Schlecht"-Einstufung für die Banco Santander-Aktie.