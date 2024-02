Geht es endlich los, Avanti Energy?

Avanti Helium schüttet gegenüber dem Branchendurchschnitt im Bereich Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 8,04 Prozentpunkte weniger als der branchenübliche Durchschnitt von 8,04 % ist. Somit ist der Ertrag niedriger und wird als "Schlecht" eingestuft.

Die Anleger haben Avanti Helium in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung führt und somit als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Avanti Helium in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte somit eine negative Tendenz und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Gleichzeitig wurde jedoch auch eine steigende Aufmerksamkeit und vermehrte Diskussion über Avanti Helium festgestellt, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Avanti Helium liegt bei 33,33, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 48, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Insgesamt wird Avanti Helium daher in Bezug auf die Dividende, die Anleger-Stimmung, das Sentiment und den RSI als neutral bis schlecht bewertet.