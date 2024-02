Geht es endlich los, Australian Ethical Investment?

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie der Australian Ethical Investment als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Australian Ethical Investment-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 82,89, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 55,93, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit erhält die Aktie insgesamt das Ranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 4,24 AUD für den Schlusskurs der Australian Ethical Investment-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 4,96 AUD (+16,98 Prozent Unterschied), was dem Titel eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht einbringt. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs für den 50-Tages-Durchschnitt (5,28 AUD) unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,06 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat erfährt die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten. Somit erhält die Australian Ethical Investment-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Australian Ethical Investment in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Jedoch standen in den vergangenen Tagen besonders negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung der Aktie der Australian Ethical Investment basierend auf verschiedenen Indikatoren und Analysen.