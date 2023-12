Geht es endlich los, Aurelius Equity Opportunities?

Die technische Analyse der Aurelius Equity Opportunities & zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs aktuell bei 16,91 EUR liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie 17,57 EUR beträgt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +3,9 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt einen Stand von 17,57 EUR an, was einem Abstand von 0 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen rund um die Aktie gemessen. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral", während die Rate der Stimmungsänderung in eine negative Richtung weist, was zu einem langfristig schlechten Stimmungsbild führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, zeigt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aurelius Equity Opportunities & einen Wert von 3, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Kapitalmärkte" (KGV von 44,81) deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält die Bewertung "Gut".

Hinsichtlich der Dividende schüttet Aurelius Equity Opportunities & eine Dividendenrendite von 0,41 % aus, was 5,85 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 6,26 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist als der Durchschnitt.