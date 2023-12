Geht es endlich los, Atlas Engineered Products?

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

Atlas Engineered Products wird derzeit in verschiedenen Kategorien bewertet, um Anlegern einen Überblick über die aktuelle Situation des Unternehmens zu geben. In Bezug auf die Dividende liegt das Unternehmen mit einer Dividendenrendite von 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 3,83 % im Bereich Papier & Forstprodukte. Diese Differenz von 3,83 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttungen.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) ergibt sich ein differenziertes Bild. Der RSI7 liegt bei 28,57 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der RSI25 hingegen zeigt weder eine überkaufte noch eine überverkaufte Situation an und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Wertpapier von Atlas Engineered Products in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

In der fundamentalen Analyse wird das Unternehmen im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet eingestuft. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,73 liegt das Unternehmen 96 Prozent unter dem Branchen-KGV von 319,17, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.

Schließlich ergibt die technische Analyse ein "Neutral"-Rating für die Aktie von Atlas Engineered Products. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 1,1 CAD, während die Aktie selbst bei 1,07 CAD gehandelt wird. Die Distanz zum GD200 beträgt -2,73 Prozent, während der GD50 bei -4,46 Prozent liegt.

Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung von "Neutral" auf technischer Basis. Diese verschiedenen Analysen bieten Anlegern eine umfassende Einschätzung der aktuellen Lage von Atlas Engineered Products und können bei Anlageentscheidungen hilfreich sein.