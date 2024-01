Geht es endlich los, Aristocrat Leisure?

Die Bewertung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung. Laut unseren Analysten wurden die Kommentare und Ergebnisse zu Aristocrat Leisure auf sozialen Plattformen überwiegend positiv bewertet. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Aristocrat Leisure in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Bewertung "Gut".

Technisch gesehen wird Aristocrat Leisure derzeit als "Neutral" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 39,24 AUD, während der Kurs der Aktie bei 40,82 AUD liegt, was einer Abweichung von +4,03 Prozent entspricht. Basierend auf den vergangenen 50 Tagen ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 39,99 AUD, was einer Abweichung von +2,08 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet.

Auch hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung lässt sich die Aristocrat Leisure über einen längeren Zeitraum beobachten und auswerten. Dabei hat die Aktie eine erhöhte Aktivität aufgewiesen, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine Bewertung als "Gut" ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine positive Veränderung, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Aristocrat Leisure führt zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral", basierend auf einem Zeitraum von 7 Tagen und einem Niveau von 53,42. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 47,86 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Neutral" für Aristocrat Leisure.