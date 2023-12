Geht es endlich los, AppLovin Registered (A)?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Applovin-Aktie beträgt 67,65, was auf eine neutrale Situation hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 50, was ebenfalls als neutral gilt. Insgesamt wird die Bewertung für diese Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien ergab die Analyse, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen gab. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als neutral bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Applovin in diesem Bereich daher eine "Gut"-Bewertung.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 10 Bewertungen für Applovin abgegeben. Die durchschnittliche Bewertung ist "Gut", bestehend aus 8 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinung. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Applovin, aber basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 23,9 USD für das Wertpapier gibt es ein Abwärtspotenzial von -36,03 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung.

In den letzten zwei Wochen wurden Applovin von privaten Nutzern in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Allerdings wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" bewertet.