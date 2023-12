Geht es endlich los, Aoshikang?

Die technische Analyse der Aoshikang-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 33,96 CNH lag, während der letzte Schlusskurs bei 30 CNH lag, was einer Abweichung von -11,66 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachten wir nun den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 30,97 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs weicht daher nur um -3,13 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis führt. Insgesamt erhält die Aoshikang-Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Aoshikang liegt derzeit bei 60,98 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt einen ähnlichen Trend, da Aoshikang auch auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 54,93). Somit erhält das Wertpapier auch in diesem Abschnitt ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende ist Aoshikang mit einer Ausschüttung von 2,1 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 1,02 % als "Gut" zu bewerten, da die Differenz 1,09 Prozentpunkte beträgt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aoshikang bei 30,11, was ähnlich ist wie der Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.