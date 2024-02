Geht es endlich los, Ansys?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der Ansys-RSI liegt bei 59,49, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI für einen Zeitraum von 25 Tagen beläuft sich auf 61,05, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Ansys mit 0 Prozent 2,21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2 Prozent. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht"-Investment.

Die Analysteneinschätzungen für Ansys aus den letzten zwölf Monaten zeigen drei positive, drei neutrale und eine negative Einschätzung, was im Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf Analystenmeinungen liegt bei 305,83 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -7,6 Prozent fallen könnte. Daher erhält die Ansys-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung von Analysten.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Stimmung gegenüber Ansys überwiegend positiv war. Es gab neun positive und vier negative Tage, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Ansys eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere Verkaufssignale berechnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Ansys eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.