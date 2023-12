Geht es endlich los, AmpliTech?

Die Aktie von Amplitech wird derzeit aus charttechnischer Sicht genauer unter die Lupe genommen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 2,26 USD, während der aktuelle Kurs bei 1,69 USD liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von -25,22 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 1,75 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 1,69 USD liegt. Diese geringe Abweichung führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen also ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Ein weiteres Analyseinstrument ist der Relative Strength Index (RSI), der anzeigt, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 27,27 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI hingegen ergibt eine "Neutral"-Bewertung, da Amplitech hier weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um Amplitech größtenteils positiv sind. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung bezüglich der Anlegerstimmung.

Allerdings konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Ebenso wurde eine Reduktion der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe führt.