Geht es endlich los, Amadeus Fire?

Der Aktienkurs von Amadeus Fire verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 9,13 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" im Durchschnitt um 1,42 Prozent, was bedeutet, dass Amadeus Fire im Branchenvergleich eine Outperformance von +7,71 Prozent erzielte. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 5,93 Prozent im letzten Jahr, und Amadeus Fire lag 3,2 Prozent über diesem Durchschnittswert. Diese Überperformance führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine klaren Veränderungen in der Kommunikation über Amadeus Fire in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Amadeus Fire wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Für Investoren, die derzeit in die Aktie von Amadeus Fire investieren, ergibt sich bei einer Dividendenrendite von 3,98 % gegenüber dem Branchendurchschnitt der Professionellen Dienstleistungen ein Mehrertrag in Höhe von 0,62 Prozentpunkten. Die Dividenden des Unternehmens fallen nur leicht höher aus, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich sagen, dass die Amadeus Fire-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt aktuell 48, und der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 50 ebenfalls neutral eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für die Amadeus Fire-Aktie.