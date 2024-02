Geht es endlich los, Alto Ingredients?

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Alto Ingredients ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr positiv. Dies wird durch die Auswertung von Aussagen und Meinungen der letzten zwei Wochen deutlich, die als zusätzlicher Bewertungsfaktor für die Aktie herangezogen wurden. Dabei wurde festgestellt, dass in den letzten Tagen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führte. In Bezug auf die Anleger-Stimmung wird daher eine gute Bewertung vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen in Bezug auf die Gesamtbewegungen gesetzt werden. Der RSI für Alto Ingredients liegt bei 29,41, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "gut" bewertet wird. Bei einer Erweiterung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage (RSI25) liegt der RSI bei 73, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "schlecht" eingestuft wird. Insgesamt wird für diese Kategorie eine neutrale Bewertung vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Alto Ingredients-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,01 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 1,94 USD weicht somit um -35,55 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "schlecht" bewertet wird. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie mit einem letzten Schlusskurs von 2,36 USD eine "schlechte" Bewertung. Somit wird für die einfache Charttechnik insgesamt ein "schlechtes" Rating vergeben.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass Alto Ingredients über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch auf eine negative Veränderung hin, was zu einer Gesamtbewertung als "schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also für Alto Ingredients eine eher negative Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung, den RSI sowie die technische Analyse und das Sentiment und Buzz.