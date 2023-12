Geht es endlich los, Alpcot Holding ABries B?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Alpcot-Aktie zeigt einen Wert von 58,62, was auf eine neutrale Situation hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Eine ähnliche neutrale Einschätzung ergibt sich auch aus dem RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und einen Wert von 66 für die Alpcot-Aktie zeigt.

Die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnitt von 1,4 SEK für den Schlusskurs der Alpcot-Aktie. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 1,04 SEK, was einem Unterschied von -25,71 Prozent entspricht. Dies führt zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt zeigt sich ein Rückgang, was ebenfalls zu einer negativen Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich feststellen, dass in den sozialen Medien kaum Veränderungen zu verzeichnen sind. Sowohl die Stimmung als auch die Diskussionsstärke werden als neutral bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung der Alpcot-Aktie in den letzten zwei Wochen. Die Mehrheit der Kommentare und Wortmeldungen bezog sich auf neutrale Themen, was zu einer neutralen Gesamteinstufung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Alpcot-Aktie basierend auf dem Relative Strength Index, der technischen Analyse, dem Sentiment und dem Buzz sowie der Anleger-Stimmung.