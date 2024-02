Geht es endlich los, Allakos?

Der Aktienkurs von Allakos hat im letzten Jahr eine Rendite von -80,25 Prozent erzielt, was 74,26 Prozent unter dem Durchschnitt des Gesundheitspflege-Sektors liegt. Im Bereich Biotechnologie beträgt die mittlere jährliche Rendite -9,96 Prozent, wobei Allakos aktuell 70,29 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Analysten haben Allakos in den letzten 12 Monaten 4 Mal mit "Gut" und 0 Mal mit "Neutral" oder "Schlecht" bewertet, was langfristig zu einem Rating von "Gut" führt. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Allakos. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 1120 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 15,25 USD, was als positive Einschätzung betrachtet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 1,25 USD 59,94 Prozent unter dem GD200 (3,12 USD) liegt, was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50 liegt bei 2,11 USD, was einem Abstand von -40,76 Prozent zum Aktienkurs entspricht. Insgesamt wird der Kurs der Allakos-Aktie als "Schlecht" bewertet.

In den letzten zwei Wochen wurde Allakos von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt also eine "Gut"-Einstufung.