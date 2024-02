Geht es endlich los, Alianza Minerals?

Die Bewertung von Silver North

Die Evaluierung des Sentiments und Buzz rund um die Aktie von Silver North ergibt ein neutrales Bild. In den letzten Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen blieb im Durchschnitt, wodurch auch in diesem Bereich ein neutrales Rating vergeben wird.

Die Analyse von Anlegern ergab, dass die Stimmung bezüglich Silver North neutral war. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen in den sozialen Medien diskutiert, was zu einer guten Bewertung in Bezug auf die Stimmung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Silver North mit 0,13 CAD derzeit -13,33 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristig schlechten Einschätzung. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sogar -23,53 Prozent, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung aus charttechnischer Sicht führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Silver North derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt.

Zusammenfassend kann die Aktie von Silver North in Bezug auf das Sentiment und die technische Analyse insgesamt als neutral oder schlecht bewertet werden.

