Geht es endlich los, Akebono Brake Industry?

Die Stimmung unter den Anlegern bei Akebono Brake Industry ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionen in Foren und sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Akebono Brake Industry als neutral eingestuft werden kann. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennzahl zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert beträgt 57,89, was eine "Neutral"-Empfehlung ergibt, während der RSI25-Wert von 47,83 ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt liegt. Daher erhält Akebono Brake Industry eine "Neutral"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

In fundamentalen Aspekten betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 20,03, was 52 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt von 13. Aufgrund dieser Überbewertung wird die Aktie basierend auf dem KGV als "Schlecht" eingestuft.