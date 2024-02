Geht es endlich los, Ajinomoto CoADR?

Die Dividendenrendite der Ajinomoto-Aktie beträgt derzeit 1,3 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,89 Prozent liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik eine neutrale Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt hat. Aus diesem Grund wird dieser Punkt als "Schlecht" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen der letzten Zeit deutet darauf hin, dass die Aktie weniger Beachtung erfährt. Daher erhält die Ajinomoto-Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses RSI ist die Ajinomoto aktuell mit dem Wert 67,65 weder überkauft noch -verkauft, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 53, was ebenfalls als neutrales Signal gewertet wird. Insgesamt erhält die RSI-Einstufung also ein "Neutral".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ajinomoto liegt bei einem Wert von 31, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Nahrungsmittel" (KGV von 38,37) unter dem Durchschnitt (ca. 18 Prozent) liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Ajinomoto somit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.