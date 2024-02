Geht es endlich los, Aguila Copper?

In den letzten zwei Wochen wurde die T2 Metals von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der diversen Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der T2 Metals derzeit bei 0,17 CAD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,16 CAD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt -5,88 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 0,13 CAD, was die Aktie mit +23,08 Prozent Abstand zu einem "Gut" macht. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die Dividendenrendite der T2 Metals liegt derzeit bei 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3.5%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ist zu erwähnen, dass die T2 Metals-Aktie sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI: 25 Punkte) als auch auf etwas längerfristiger Basis (25-Tage-RSI: 20 Punkte) als überverkauft gilt, was zu einem "Gut"-Rating in diesem Punkt unserer Analyse führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung der T2 Metals in Bezug auf die Anleger-Stimmung, die technische Analyse, die Dividende und den Relative Strength Index.