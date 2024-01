Geht es endlich los, Aeon Stores?

Weitere Suchergebnisse zu "Aeon":

Die Stimmung und das Interesse in der Internet-Kommunikation können frühzeitig erkannt werden. Die Stimmung für Aeon Stores Hong Kong hat sich in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen. Auch deshalb bekommt Aeon Stores Hong Kong eine "Neutral"-Bewertung und insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Neutral" bewertet.

Die Einschätzung von Aktienkursen kann nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung erfolgen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren. Auch in den letzten zwei Tagen haben die Nutzer der sozialen Medien hauptsächlich negative Themen zu Aeon Stores Hong Kong diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt die Rendite von Aeon Stores Hong Kong mit -29,85 Prozent mehr als 33 Prozent darunter. Die Branche "Multiline-Einzelhandel" verzeichnete eine mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten von -3,64 Prozent, wobei Aeon Stores Hong Kong mit 26,2 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 5,88 Prozent und liegt damit 0,55 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt (Branche: Multiline-Einzelhandel, 5,33). Die Aeon Stores Hong Kong-Aktie bekommt deshalb eine "Neutral"-Bewertung für diese Dividendenpolitik, da die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt wird.