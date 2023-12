Geht es endlich los, Adesso?

Die Stimmung im Internet und der Buzz um eine Aktie können die Meinungen verstärken oder sogar umkehren. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderung können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Adesso wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion festgestellt, und das Signal wurde als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was zu einem insgesamt "Gut" Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, wobei die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI von Adesso liegt bei 71,76, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 51, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Bewertung "Schlecht".

Die Dividendenrendite von Adesso liegt bei 0,68 Prozent und damit 22,27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 22 Prozent in der Branche "IT-Dienstleistungen". Aus heutiger Sicht gilt die Aktie daher im Vergleich eher als unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs (GD200) von Adesso bei 115,43 EUR liegt, während der Kurs der Aktie (91 EUR) um -21,16 Prozent über diesem Trendsignal liegt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 94,48 EUR, was einer Abweichung von -3,68 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Neutral".