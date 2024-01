Geht es endlich los, Addiko Bank?

Der Relative Strength Index: Ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der Relative Strength Index (RSI), bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Bei einem RSI von 63,64 wird die Addiko Bank als „neutral“ eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 53,33 und deutet ebenfalls auf eine „neutral“-Bewertung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "neutral".

Anleger: Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Während an sieben Tagen positive Themen dominierten, überwog an einem Tag die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit der Addiko Bank diskutiert. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "gut". Insgesamt ergibt sich dadurch eine "gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Sentiment und Buzz: Bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zu den weichen Faktoren. In den letzten Monaten zeigte die Diskussionsintensität im Netz nur eine geringe Aktivität. Daher wird die Addiko Bank in diesem Bereich als "schlecht" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung hatte jedoch eine positive Entwicklung, was zu einer "gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Addiko Bank daher als "gut" bewertet.

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Addiko Bank von 13,5 EUR liegt mit einer Entfernung von +4,01 Prozent vom GD200 (12,98 EUR) aus charttechnischer Sicht im "neutralen" Bereich. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, liegt bei 13,51 EUR. Dies führt ebenfalls zu einem "neutralen" Signal, da der Abstand -0,07 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Addiko Bank-Aktie als "neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.