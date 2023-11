Geht es endlich los, A-Smart?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von A-smart liegt bei 76,92 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 65,31 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle. Laut unseren Analysten wurden die Kommentare und Befunde zu A-smart in sozialen Plattformen als neutral wahrgenommen. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In fundamentalen Analysen wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet. Das aktuelle KGV von A-smart beträgt 264,29 und liegt damit 469 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 46 in der Branche der kommerziellen Dienstleistungen & Supplies. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Das Sentiment und der Buzz rund um Aktien werden sowohl durch Analysen von Bankhäusern als auch durch das langfristige Stimmungsbild der Investoren und Nutzer im Internet beeinflusst. Eine Untersuchung von A-smart in Bezug auf diese Faktoren ergab, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für A-smart zeigt kaum Veränderungen und entspricht somit ebenfalls einem "Neutral"-Rating. Insgesamt wird der Aktie von A-smart in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral" zugeschrieben.