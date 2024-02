Geht es endlich los, ABOUT YOU Holding?

Die Anlegerstimmung bezüglich About You war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Laut einer Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Einschätzung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind ebenfalls mehrheitlich positiv.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit About You wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer "Gut"-Wertung führte.

Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index auf. Derzeit ist die About You-Aktie mit einem Wert von 23,08 im überverkauften Bereich, was als "Gut"-Signal gilt. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt, ergibt sich für die Aktie ein Wert von 54, was darauf hindeutet, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich für den RSI daher eine "Gut"-Einstufung.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der About You-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 4,88 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs (4,232 EUR) weicht somit um -13,28 Prozent ab, was eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, liegt der letzte Schlusskurs (4,12 EUR) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,72 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung der About You-Aktie. Insgesamt erhält die Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.