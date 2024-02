Geht es endlich los, 4basebio?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig eher einen Kursrückgang sehen, während bei einem überverkauften Titel eher Kursgewinne möglich sind. In Bezug auf 4basebio liegt der RSI7 aktuell bei 33,33 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 44,32 Punkten, was ebenfalls darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit bekommt die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung.

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der 4basebio-Aktie bei 595,18 GBP. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 725 GBP, was einem Unterschied von +21,81 Prozent entspricht. Daher wird eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 670,05 GBP, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+8,2 Prozent). Somit erhält die 4basebio-Aktie auch für diesen Wert eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält das Wertpapier also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Aktie von 4basebio veröffentlicht, und der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um 4basebio beschäftigt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei 4basebio festgestellt werden. Daher wird das Sentiment und der Buzz ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Es gab keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion über die Aktie. Zusammengefasst erhält 4basebio daher in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.